Aantal bijstandsuitkeringen daalt in Almelo, maar loopt nog altijd in de duizenden

Het aantal bijstandsuitkeringen in Almelo is flink gedaald in Almelo. Momenteel zijn 2372 inwoners op steun van de gemeente aangewezen. "Het kleinste aantal sinds 2013", merkte wethouder sociale zaken Eugène van Mierlo (CDA) donderdag op in de gemeenteraadsvergadering over de begroting 2023. En de daling is nog niet ten einde, verwacht het gemeentebestuur.

Terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden in Almelo is een speerpunt van het gemeentebestuur. Want de stad telt relatief veel inwoners met een uitkering. Dat koste de gemeente veel geld, omdat het Rijk niet alles vergoedt. Zo moest Almelo de afgelopen tien jaar 25 miljoen euro bijspringen. Onder het vorige college van burgemeester en wethouders is er veel werk van gemaakt, maar het beoogde doel werd niet behaald. Met een straffe maatregelen, zoals invoeren van tegensprestatie, poogde toenmalig wethouder Arjen Maathuis (VVD) het aantal bijstandsuitkeringen te dringen van 2870 naar 2100. Maar na vier jaar stokte de teller op ruim 2400. "Er is toch een behoorlijke stap gemaakt", betoogde Maathuis opvolger Van Mierlo donderdag in de begrotingsvergadering van de Almelose gemeenteraad. Dat het beoogde afname naar 2100 niet werd gehaald, wijt de wethouder vooral aan de corona. Het afgelopen half jaar is het aantal bijstandsuitkeringen verder gedaald naar 2372. "Het kleinste aantal sinds november 2013. Dat is toch een markeermomentje", merkte Van Mierlo daarbij op. Maar raadslid Ugur Çete (Lijst Çete) was allesbehalve onder de indruk. "Nog nooit is de werkgelegenheid zo goed geweest. Bedrijven zitten te springen om mensen. Er is een groot tekort aan personeel. En toch nog zoveel bijstandsuitkeringen", merkte Çete op. Hij wilde weten hoe dat mogelijk is. De wethouder antwoordde daarop dat het lastiger is om mensen aan het werk te krijgen, naarmate ze langer aan de zijlijn staan. "Zorgen dat mensen een arbeidsritme krijgen, wordt dan steeds ingewikkelder. Het wordt steeds moeilijker", verklaarde Van Mierlo. Hij zei te voorzien dat het aantal bijstandsuitkeringen de komende tijd 'gestaag verder zal afnemen'. Om dat voor elkaar te krijgen zet de gemeente jobcoaches in. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

