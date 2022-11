Gemeente Almelo gaat met Enschedese omroep 1Twente in zee

De gemeente Almelo gaat vrijwel zeker in zee met de Enschedese omroep 1Twente. Het college van burgemeester en wethouders steunde een motie die daartoe opriep. Dat zei verantwoordelijk wethouder Van Saane (D66) donderdag in de begrotingsvergadering van Almelo.

"We zijn als college voorstander van een sterk, toekomstbestendige regionaal medium. Samenwerking is daarbij noodzakelijk. Daarom steunen wij de motie van PVV", sprak media-wethouder Monique Van Saane.

De motie houdt in dat 1Twente, als proef, voor 150.000 euro een jaar lang journalistieke producties gaat maken in Almelo. Eventueel in samenwerking met AAVisie. Met de steun van het college zijn de kaarten geschud. De door de PVV opgetuigde motie heeft de steun van de coalitiefracties VVD, CDA, LAS en D66.

Ook Democraten.Nu en Forum voor Democratie staan erachter. Een ruime raadsmeerderheid. Andere partijen hekelden in de begrotingsvergadering dat er geen 'open debat' over deze media-kwestie is geweest. Met name Israa Abdullatif (Almelo Centraal) en Jorien Geerdink (PvdA) betreurden de gang van zaken.

Later op de dag stemt de Almelose gemeenteraad over de motie, die dus zo goed als zeker wordt aangenomen. De Almelose lokale omroep Aavisie ervaart de vrijage met 1Twente als 'een dolksteek in de rug'. En sluit samenwerking met het Enschedese mediabedrijf, die niet over een zendmachtiging in Almelo beschikt, bij voorbaat uit.

Aavisie heeft in Almelo nog een zendmachtiging tot februari 2024. Tot die tijd kan 1Twente dus geen radio en televisie uitzenden in Almelo. Begin 2024 kunnen geïnteresseerde partijen zich bij de gemeente melden om de zendmachtiging eventueel van Aavisie over te nemen. De kans lijkt groot dat 1Twente dat zal doen, al wilde directeur Flip van Willigen deze week nergens op reageren.