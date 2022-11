De politie zag de bus uit Duitsland richting Arnhem rijden en hield de wagen aan voor een controle op vervoer van verboden middelen. In het voertuig troffen ze bijna 2400 mortierbommen aan, vaak shells genoemd.



De verdachte is woensdag voorgeleid en zal minimaal 14 dagen in bewaring blijven, in afwachting van zijn proces. Het vuurwerk wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.



'Met deze hoeveelheden zwaar en illegaal vuurwerk in een voertuig, kun je dus gerust spreken van een levensgevaarlijke situatie', schrijven de Westervoortse wijkagenten op Instagram.