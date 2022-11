Gemeente met vet op de botten: Tubbergen schrijft komende drie jaar zwarte cijfers

739.000 euro houdt de Tubbergen in 2023 over. Dat geld wordt vooralsnog in de reserves gestopt. Ook in de jaren 2024 en 2025 verwacht de gemeente een positief saldo aan het einde van de rit. In 2024 ruim 1,3 miljoen euro en een jaar later zelfs dik 2,1 miljoen euro.

Met dergelijke mooie cijfers stemde de gemeenteraad van Tubbergen dan ook in meerderheid (CDA, Gemeentebelangen/VVD en Keerpunt22) voor de zogeheten programmabegroting 2023. Partijen uit de coalitie prezen het beleid waarbij Tubbergen beschikt over een gezond weerstandsvermogen, zodat financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden. Wel werden nog twee moties - voorstellen vanuit de gemeenteraad - toegevoegd: de raad verwacht dat het college een onderzoek laat uitvoeren naar mogelijkheden en de financiële gevolgen om plastic afval op te halen bij bedrijven of het door bedrijven naar een nader te bepalen locatie te laten brengen. Een inbreng van Keerpunt22-raadslid Pim Oude Geerdink. Bovendien moet het college aan de slag om leden van de stichting Twente Board naar Tubbergen te halen: de voltallige raad wil het naadje van de kous weten over wat die stichting nou precies doet voor de jaarlijkse bijdrage van de Twentse gemeenten. Het gaat omgerekend om 9 euro per inwoner. Fractievoorzitter Noortje Haarman (GB/VVD) wil met name inzicht krijgen in de economische effecten van de inspanningen van de Twente Board. Ondernemers zouden er beter van moeten worden. Opmerkelijk, want het doel van Twente Board is om het geluk van alle inwoners van Twente te vergroten. Jaarlijks werkt de stichting met een budget van 6 miljoen euro. Het geld gaat met name naar werkzaamheden om extra gelden vanuit Europa, Rijk en provincie naar Twente te krijgen. De oppositie - Lokaal Sterk en PvdA - probeerde tevergeefs een voorstel over een éénmalige lastenverlichting van 60 euro voor nagenoeg alle huishoudens in de gemeente Tubbergen van tafel te krijgen. Het gaat om de gemeentelijke belastingen ozb, afvalstoffenheffing en rioolbelasting, waarvan de kosten met zo'n 60 euro stijgen in 2023. Een vrij zinloze en vooral populistische maatregel vinden PvdA en Lokaal Sterk. Volgen deze partijen hebben de meeste huishoudens in het rijke Tubbergen dit douceurtje helemaal niet nodig. CDA en Keerpunt22 gaven aan dat veel middeninkomens juist wel héél blij zouden zijn met de gemeentelijke bijdrage. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

