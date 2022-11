Ergernis over stemgedrag Keerpunt22 rond azc in Albergen: ‘Dit voelt als messteek in de rug’

Op de valreep van een lange avond vergaderen, kreeg Keerpunt22 dinsdagavond nog een veeg uit de pan. De lokale partij moest zich tegenover de voltallige gemeenteraad verdedigen voor uitspraken in de media. Daarbij was de indruk gewekt dat Keerpunt22 zich had willen onttrekken aan de eensgezindheid in de raad, in het gevoelige dossier asielzoekerscentrum in Albergen.

Het was dinsdag tegen middernacht toen de gemeenteraad van Tubbergen nog één agendapunt wachtte: de rondvraag. Bijna alle raadsleden vonden het mooi geweest en gaven aan geen vraag meer te hebben, behalve Alexander Plegt. De fractievoorzitter van de oppositiepartij Lokaal Sterk vroeg zijn collega Stijn Hesselink om een verklaring rond een stemming over het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen.

Getergd

Plegt was getergd door een verhaal op deze website waarin Keerpunt22 het deed voorkomen alsof het had overwogen anders te stemmen dan de rest van de raad: „In de hele discussie rond de komst van een azc naar Albergen trok de gemeenteraad steeds gezamenlijk op. Met dit verhaal in de media stak Keerpunt22 ons een mes in de rug. Was dit nou populisme of wilde de partij werkelijk tegenstemmen?”

Het ging om voorstel het zogeheten voorbereidingsbesluit weer in te trekken. Het besluit was eerder genomen om gesprekken over een azc in het voormalige hotel ’t Elshuys aan de Gravendijk in Albergen te vertragen. Het besluit werd echter overbodig nadat Rijk, gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afspraken hadden gemaakt over zaken als het maximale aantal vluchtelingen en over de periode dat het hotel als azc gaat dienen.

Ondanks dringende verzoeken van onder meer omwonenden en de Dorpsraad Albergen het voorbereidingsbesluit niet in te trekken, deed de voltallige raad dat toch. De raad had vertrouwen in de gemaakte afspraken. Die afspraken worden nu verder uitgewerkt in een bestuursovereenkomst en omwonenden en andere groepen uit Albergen praten mee over de invulling.

In de aanloop naar de gemeenteraadsvergadering waarbij het intrekken van het voorbereidingsbesluit op de agenda stond, overwoog Keerpunt22 als enige partij tegen te stemmen. Dat vertelde Keerpunt22-voorzitter Alex Bulten in een verklaring, waarover op deze site werd bericht. Plegt kon amper geloven wat hij las, vertelde het raadslid dinsdagavond.

Fractievoorzitter Hesselink reageerde kort op de vraag. „Hetgeen op internet staat is gewoon onze toelichting op ons uiteindelijke besluit, een relaas van ontwikkelingen. Dat is het enige wat ik daarover te zeggen heb.” Het meestemmen was voor twee (bestuurs)leden van Keerpunt22 de druppel, zij besloten de partij de rug toe te keren.