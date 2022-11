Brand in fabriek Bolletje in Almelo

In de fabriek van Bolletje in Almelo heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Die ontstond bij één van de productielijnen van de producent van broodvervangers. Twee personen ademden rook in en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel.

Brandweer Twente zette twee tankautospuiten in en had het vuur snel onder controle. De productielijn werd weer in werking gesteld, zodat de transportband kon worden benut om alle brandende resten naar buiten af te voeren en te blussen. Hoe de brand kon ontstaan, is vooralsnog onbekend. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

