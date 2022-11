Almelo is Nederlands kampioen Tegelwippen, en verslaat Hengelo in nek-aan-nekrace

Het is ze gelukt: Almeloërs hebben het afgelopen jaren de meeste tegels vervangen voor groen. Tenminste, van alle middelgrote gemeenten. Het levert Almelo de titel Nederlands kampioen Tegelwippen op. Hengelo kwam dichtbij, maar eindigde als tweede op de ranglijst.

Maar liefst 81.831 tegels werden er in het afgelopen jaar door Almeloërs 'gewipt'. Dat zijn er ruim 1100 voor elke duizend inwoners, en dat is meer dan in iedere andere middelgrote gemeente (tussen de 50.000 en 100.000 inwoners). Hengeloërs deden ook goed hun best en verwijderden ruim 79.000 tegels uit tuinen, opritten en wandelpaden, maar genoeg om Almelo te verslaan was het dus niet.

Tijdens het NK Tegelwippen werden in heel Nederland zoveel mogelijk tuinen en openbare ruimtes groener gemaakt, om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving volgens wetenschappelijk onderzoek goed voor het welzijn.

De Almelose wethouder Monique van Saane is trots op de titel: "Met zoveel tegels kun je het verschil in de stad bijna letterlijk voelen: met meer groen blijft het koeler in de zomer en bij zware buien is er minder belasting voor het riool, omdat het water opgenomen kan worden in de grond."

Bij de kleine gemeenten prijken er ook twee Twentse namen aan de top van de ranglijst: Oldenzaal en Losser 'wipten' respectievelijk 64385 en 23838 tegels. Dat levert ze in hun categorie de derde en vierde plaats op. Achterblijver in Twente is de gemeente Twenterand. Daar werden in de afgelopen periode slechts 18 gewipte tegels gemeld.