Het zijn ernstig verwaarloosde of mishandelde dieren. De asielhonden waren schuw of blaften juist veel. Om ze weer een nieuw huis te bieden zijn ze naar De Karelskamp in Almelo gestuurd. Niet voor straf, maar voor een heropvoedingstraining door gevangenen in de penitentiaire inrichting. En met succes, want zowel hond als gedetineerde zijn erbij gebaat.

De honden worden getraind door gedetineerden. Een idee van stichting Dutch Cell Dogs, die de trainingen begeleid. Zes honden zijn dit najaar 'succesvol opgevoed' en dus klaar voor een nieuw baasje. De honden worden niet bij zomaar een gedetineerde geplaatst, legt Penitentiair inrichtingswerker Jurien uit. "Het zijn vaak gedetineerden die bij ons op de afdeling Extra Zorgvoorziening verblijven. Dit zijn mannen die het vaak niet redden op een reguliere gevangenisafdeling en extra zorg en aandacht nodig hebben." En zo bloeien door het project van Dutch Cell Dogs niet alleen honden op, maar ook de gedetineerden. "Iemand die het bijvoorbeeld erg lastig vindt om contact te maken met mensen, wordt door de omgang met zijn hond een stuk socialer", aldus Jurien, die al vele jaren met de stichting in De Karelskamp werkt, en vanwege haar werk anoniem wil blijven. "Dat zie je terug in zijn gedrag op de afdeling. De gedetineerde krijgt zelfvertrouwen, wordt weer onderdeel van een groep en durft ook dingen te delen met het personeel. Dat is heel waardevol en ook van belang voor de re-integratie van de gedetineerde." "De gevangenis is niet een plek waar je je heel kwetsbaar kunt opstellen", zegt Minna Yrjana, trainer bij Dutch Cell Dogs. Ze ziet zowel honden als deelnemende gedetineerde groeien en beter worden in contact maken. "Bij onze trainingen kan dat wel. Dat helpt ze verder. Contacten tussen mens en dier zijn heel waardevol voor je ontwikkeling." Bij het matchen van de honden met de gedetineerde wordt er gekeken naar het karakter van zowel mens als dier. Zo komt een drukke hond bij voorkeur bij iemand met een druk karakter. En een bange hond bij iemand met veel geduld. "Dit gebeurt tijdens de eerste training. We kijken dan naar de persoonlijkheid van iemand. Soms is een goede match ook gewoon een kwestie van gevoel." De Karelskamp is niet de enige plek waar honden een tweede kans krijgen door trainingen met gedetineerden. In andere justitiële inrichtingen lopen vergelijkbare projecten. "We werken samen met dierenasiels in het hele land en willen kansen bieden aan ernstig verwaarloosde of mishandelde asielhonden", aldus Yrjana. "Dit lukt heel goed met ons project. Inmiddels zijn er in elf jaar tijd zo'n 1200 honden getraind en daarvan heeft liefst 97 procent een nieuw baasje gevonden."