De voormalige kanaalschool aan de Sluiskade Noordzijde is onderdeel geworden van scholengemeenschap Erasmus. Onder de naam Kanaalschool Zuid is de vestiging de afgelopen maanden ingrijpend verbouwd.

Aan de voorzijde is een nieuwe entree gemaakt en op de bovenverdieping zijn er drie extra leslokalen bijgekomen. Daarmee komt het totale aantal lokalen op Kanaalschool Zuid op twaalf. Nog los van de werkruimtes voor leerlingen en docenten.

Vanaf dit schooljaar krijgen de mavo leerlingen uit de derde klas les op de vestiging. Dat was een van de redenen om wat extra lokalen te maken. Volgens een woordvoerder van de school zijn er nu genoeg ruimtes om invulling te geven aan het onderwijsprogramma. Voor dat doel zijn er ook technieklokalen en praktijkruimtes bijgekomen. Ook de voormalige kantine is in de verbouwing meegenomen.

Niet meer pendelen

Het grote voordeel van de uitbreiding en modernisering van het oude gebouw, is dat leerlingen en docenten amper nog hoeven te pendelen tussen de Kanaalschool Zuid en de andere locatie.

Gloednieuwe kantine

In de herfstvakantie is gestart met de bouw van een gloednieuwe kantine. Die wordt de komende weken adfgerond. De kantine krijgt een plek op een deel van het binnenplein. Ook het schoolplein zelf krijgt een metamorfose.

De conciërge zit straks in een nieuwe ruimte direct naast de nieuwe kantine. Vanwege de extra toestroom van leerlingen wordt ook het aantal stallingsplekken voor fietsen uitgebreid.

Maandag 7 november is er een informatieavond voor ouders voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. ze krijgen dan alle gelegenheid de verbouwde school te bekijken. De avond is van 19.00 tot 21.00 uur.