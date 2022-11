Het HobNob festival in het Almelose Schelfhorstpark maakt een doorstart met een nagenoeg compleet nieuw bestuur. In 2023 wordt op zaterdag 1 juli een jubileumeditie gehouden. De entree van de vijftiende aflevering blijft gratis.

HobNob leek op sterven na dood. Drie jaar geleden werd de laatste editie gehouden, met onder meer optredens van Van Dik Hout en Wild Romance en tal van vrij onbekende rockbands. Door de corona pandemie en door het vertrek van bestuursleden, onder wie voorzitter Ursula Wijnen kwam het voortbestaan van het muzikale festijn onder druk te staan. Alleen Robert Menger die verantwoordelijk is voor de programmering wilde nog niet opgeven.

Menger kreeg uiteindelijk een hele groep nieuwe mensen bij elkaar die de schouders onder de organisatie van HobNob willen zetten. Voorzitter wordt Hinke Mulder (56) uit Almelo, werkzaam als communicatie adviseur bij de Universiteit van Twente. Ze omschreef zichzelf al eens als 'enthousiast, creatief, impulsief en initiatiefrijk'. Die kwaliteiten hoopt ze aan HobNob toe te voegen.

"Ik ben erin gestapt omdat HobNOb niet mag verdwijnen, het is zo'n mooi en belangrijk evenement voor Almelo", zegt Mulder. "Typisch ook voor Almelo, lekker eigenzining. Bovendien ben ik net als alle andere nieuwe mensen gek van muziek."

Ze vervolgt: "We hebben ook de nodige ambities, zeker. We willen HobNob nog beter maken. En we gaan proberen nog meer mensen kennis te laten maken met het festival. Verder is het een uitdaging voor ons om een goed verdienmodel te bedenken, zodat we voor continuïteit van HobNob kunnen zorgen."

Slagvaardig

Mulder denkt dat het nieuwe bestuur slagvaardig te werk kan gaan, omdat het nieuwe team bestaat uit mensen met divere vaardigheden en achtergronden. Het bestuur bestaat naast Mulder en vice-voorzittr en programmeur Menger uit Tom Kerkhof (penningmeester), Anita Reuvekamp-Valk (secretaris),en André Tuller (Marketing, communicatie en sponsoring).Laatstgenoemde was al bij HobNob betrokken als presentator. Hij is bovendien actief als DJ.

Naast een nieuw bestuur gaan Alex Fokkinga, Jeroen Visser, Roel Nijhof en Jan Schokker aan de slag met onder meer het uitbreiden van het aantal vrijwilligers, de techniek en het aanbod drank en eten op de festivaldag. Op voorhand belooft de nieuwe organisatie zo'n twaalf bands, die om en om spelen op twee podia. Welke bands naar Almelo komen is nog niet bekend.