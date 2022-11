Op de priklocaties in Almelo (Woonboulevard) en Nijverdal (Van den Bergsweg) kun je vanaf donderdag zonder afspraak binnenlopen om een herhaalprik te halen. Op de vaccinatielocatie in Enschede (Colosseum) en tijdelijke pop-uplocaties in de regio moet je nog wel een plekje te reserveren.

De vrije inloop dient ervoor om de coronavaccinaties zo laagdrempelig mogelijk te maken, laat GGD-woordvoerder Karlijn Schabbink weten. Ze geeft aan dat de animo voor de prikken in de omgeving van Nijverdal en Almelo elk geval niet tegenvalt. Deze vaccinatieronde is vooral bedoeld om de omikronvariant van het virus tegen te gaan. "In het begin van een nieuwe vaccinatieronde werken we altijd puur en alleen op afspraak", legt ze uit. "Op een gegeven moment draait het zodanig goed, dat we de deur wat meer open kunnen zetten en mensen gewoon binnen kunnen lopen. Wel zo makkelijk." Volgens de GGD zijn er genoeg mensen die het liefst spontaan langskomen of even na het werk snel langs willen wippen. Volle bak Wie in Enschede een prik wil halen, moet nog wel een afspraak maken. "Daar lopen de afspraaktijden gedurende de hele dag nog te goed vol, om de verplichting eraf te halen. Maar het zou goed kunnen dat je ook daar binnenkort zonder afspraak je herhaalprik kunt halen." Schabbink benadrukt dat wie liever een afspraak maakt dat nog altijd gewoon kan doen. Ook voor Almelo en Nijverdal. "Als je nog een eerste of tweede vaccinatie nodig hebt, dan moet je overigens sowieso een afspraak maken. Daar kun je niet vrij voor binnenlopen." In Almelo kunnen bezoekers voor de herhaalprik deze week op donderdag en vrijdag van 13.15 tot 16.00 uur terecht en op zondag van 13.45 tot 16.30 uur. Nijverdal is vrijdag en zaterdag van 13.15 tot 16.00 uur open voor vrije herhaalprikken.