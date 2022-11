Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo (52) is dinsdagavond officieel benoemd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar in Almelo. Dat gebeurde met een officiële ceremonie in de raadszaal van het stadhuis.

Gerritsen werd beëdigd door commissaris van de Koning Andries Heidema. Aan die benoeming ligt een koninklijk besluit ten grondslag. De herbenoeming van de VVD-bestuurder werd dinsdag 27 september geannuleerd wegens een coronabesmetting van Heidema.

Periodes van zes jaar

Burgemeesters worden benoemd voor een periode van zes jaar en krijgen na vijf jaar de vraag voorgelegd of ze hun verblijf met nog eens zes jaar willen verlengen. Gerritsen werd op 27 september 2016 benoemd in Almelo. Hij vertelde in het najaar van 2021 al openlijk dat hij opteerde voor een tweede termijn in Almelo. De gemeenteraad van Almelo honoreerde die wens op 15 februari van dit jaar.

De commissaris van de Koning omschreef Gerritsen als een ervaren, slagvaardige, zelfverzekerde bestuurder met een eigen stijl en een goeie drive: "En je houdt graag het tempo erin. Je hebt een klik met Almelo en Almelo heeft een klik met jou. En jij hebt mij duidelijk gemaakt dat je hier dolgraag verder wilt als burgemeester".

Heidema noemde onder meer de stevige aanpak van de criminaliteit als een van zijn sterke punten. En wethouder Arjen Maathuis rondde zijn speech af met een groot compliment: "Laten we zuinig zijn op Arjen Gerritsen. Hij is een van de beste burgemeesters van het land."

Klik met Almelo

Gerritsen is blij met het in hem gestelde vertrouwen: "Almelo is een fantastische stad met geweldige inwoners, bedrijven en organisaties. In Almelo heerst saamhorigheid en dat geeft veel energie om samen de goede dingen te doen."

Volgens Gerritsen heeft Almelo in de afgelopen periode grote stappen gezet als het gaat om onder meer werkgelegenheid, stadsontwikkeling en leefbaarheid: "Inwoners van onze stad verdienen kansengelijkheid en perspectief. En een stad waar ze trots op zijn".

Altijd vrij om te vertrekken

De handtekening voor nog eens zes jaar Almelo betekent niet automatisch dat hij die termijn opnieuw volmaakt. Verlenging is geen garantie dat een burgemeester de rit uitzit. De vrijheid om te vertrekken is er altijd.

Twintig jaar burgemeester

Arjen Gerritsen, geboren in Enter, is twintig jaar burgemeester. Hij begon zijn carrière in 2002 in Haren (Groningen) en was toen met zijn 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Heidema benoemde dat nog even en voegde eraan toe: "U kunt nu opgaan voor de fel begeerde prijs van oudste langst zittende burgemeester van Nederland."

In 2007 hing de tukker de ambtsketen om in De Bilt, in 2016 gevolgd door Almelo.