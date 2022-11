Jan en alleman hangt tegenwoordig camera's op. Aan gevels, aan palen, naast deuren. Maar mag dat zomaar? In Almelo spande iemand aan de Grotestraat een kort geding aan over de camera van de onderbuur. De uitspraak verbaast: Ja, dat mag.

Het gaat om een winkelpand in de Grotestraat Zuid. Beneden een winkel, boven een huurder. De huurder moet via de achterkant met een vaste trap naar binnen. Er is een parkeerplaats voor vijf plekken en een schuurtje. Dat schuurtje hoort bij die bovenwoning.

Parkeerplaats

De camera waar het om gaat hoort bij de winkel. De winkeldame wil daarmee zien wat er op de parkeerplaats gebeurt. Er zijn al eens banden lek gestoken. Een andere camera zit aan deurbel gekoppeld. Die springt aan als wordt aangebeld. Ze werkt vaak alleen in de winkel en wil zien wie er voor de deur staat. De winkel zit er nog niet zo heel lang. De camera's hingen er al. De huurder van de bovenverdieping gedoogde dat.

Maar nu niet meer. Die wil dat de camera's weg worden gehaald. Hij kan namelijk niet meer ongezien naar zijn woning.

Inbreuk?

Toen kwam de rechtszaak. Mag dat, die camera's. De rechter vindt dat er inderdaad een inbreuk op de privacy wordt gemaakt. Maar die is klein. De woning staat er niet op, en als hij bij zijn schuurtje is, staat hij er maar klein op. Bovendien is de (bol)camera vast en kan hij niet inzoomen of draaien. Dan is er nog de deurbelcamera. Die gaat alleen aan als er iemand belt. Dan moet de bovenhuurder al net toevallig in de buurt zijn om in beeld te komen.

Kosten

Volgens de rechter kortom, wegen de belangen van de winkeleigenaresse zwaarder dan de beperkte privacy-inbreuk van de bovenhuurder. Die moet als verliezende partij bovendien de kosten van de advocaat betalen, 498 euro.