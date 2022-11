Vele duizenden keren zijn Almeloërs eroverheen gelopen en gefietst. Deze week komt daar een eind aan. Wekenlang zijn er al voorbereidingen getroffen, maar maandag hing de brug in de takels. In repen.

De brug in de Grotestraat ligt al vele tientallen jaren onopvallend over de Aa. Aan de ene kant geflankeerd door een ijssalon, Van Olffen, aan de andere kant door een boekenwinkel, Bij de Aa. De schijnbaar onooglijke overspanning van de Aa heeft een belangrijke functie. Hij ligt in hartje centrum over de drukste winkelstraat die Almelo rijk is. Het is een brug die je niet zomaar een paar maanden weg kunt halen. Zeker niet in de periode naar de Kerst. Dan worden er veel inkopen gedaan.

Winkelend publiek hoeft zich echter geen zorgen te maken. Er komt een kleine noodbrug voor wandelaars aan de zijde van de boekenwinkel. En in de maand voor de Kerst, als de nieuwbouw al wat is opgeschoten, wordt er een tijdelijke, bredere brug gelegd. Zodat Sinterklaas en zijn inkooppieten gewoon de Grotestraat op en neer kunnen. Na januari gaat de bouw verder, om ergens rond maart afgerond te worden.

De brug wordt vervangen omdat de onderbouw in slechte staat is. Hoewel er geen zware voertuigen over de brug rijden, zijn de kades danig in verval geraakt. Het betondek was nog wel in orde, maar wordt desondanks toch vervangen. De nieuwe wordt gelijk iets breder.

In repen gesneden

Omdat de betonnen brug te zwaar is, om in één keer van zijn sokkels getild te worden, is hij de afgelopen weken in repen 'gesneden'. Een hele klus waarbij zwaar slijpmaterieel is ingezet. De segmenten die zo zijn ontstaan worden stuk voor stuk met een grote kraan van P&K uit Rijssen van hun plaats getild. Ze wegen zo'n 20 ton per stuk.

Anders dan veel mensen denken, gaan de betonnen delen niet in de vergruizer. Ze worden opgeslagen op een terrein in Hengelo. Volgens een medewerker van P&K worden de delen in het kader van 'circulair bouwen' weer gebruikt voor een andere brug.

Nieuwe naam: Spiekerbrug

Het bouwen van de nieuwe brug, die Spiekerbrug gaat heten, laat niet lang op zich wachten. Al volgende week wordt begonnen met de bekisting voor de nieuwe betonnen constructie. Een flinke klus, want de kadewanden worden ook meegenomen in de vernieuwing. De naam Spiekerbrug is een verwijzing naar een oude opslag voor graan die vroeger in de buurt stond.

Verschillende mensen hebben zich al afgevraagd waar dat leuke bankje is gebleven dat op de brug stond. De bank van de Almelose astronaut Wubbo Ockels. De man zelf leeft niet meer, maar het naar hem vernoemde bankje tegenover de ijssalon zal wel degelijk voortleven. De zogeheten Wubbo Ockels-bank heeft negen jaar op de brug gestaan en krijgt een nieuw plekje in het centrum.

In maart klaar

De tijdelijke brug, die nog voor de feestdagen wordt gelegd, blijft liggen tot januari. In die maand komen de bruggenbouwers weer in actie om de nieuwe brug af te bouwen. Volgens de huidige planning is die halverwege maart klaar. Voor de bouw van de brug worden zoveel mogelijk klassieke materialen gebruikt. En, er komt ook weer een bankje.