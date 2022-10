Een voorstelling, concert of andere creatieve uitspatting; als amateurkunstenaars daarmee in Almelo voor de dag komen kunnen ze geld krijgen van de gemeente. Een aanmoedigingssubsidie, die kan oplopen tot 5000 euro. Maar dan moet het wel om amateurkunst gaan.

Jarenlang werd er vooral bezuinigd op kunst en cultuur in Almelo. Onder het huidige gemeentebestuur is het tij gekeerd. Almelo trekt nu de knip voor een extraatje. Er is een tijdelijke subsidie van 140.000 euro ter beschikking gesteld voor amateurkunst. Bedoeld voor beeldend kunstenaars, vormgevers en kunstverenigingen.

Een bijdrage aanvragen kan tot en met 30 november dit jaar. Het gaat om projecten die voor 1 juni 2023 worden gerealiseerd. De tijdelijke subsidie is bedoeld voor activiteiten, die in ieder geval zorgen voor verjonging en vernieuwing binnen de amateurkunst of voor samenwerking met andere organisaties.

Cultuurwethouder Monique van Saane (D66) licht het initiatief toe: "We willen dat er op deze manier nieuw perspectief ontstaat voor de toekomst. Kunst brengt mensen in verbinding met elkaar. Cultuur vermindert eenzaamheid en bevordert inclusie en integratie."

Per project is maximaal 5000 euro beschikbaar. Er wordt toegekend volgens het principe; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Meer informatie is te vinden op www.almelo.nl/subsidies.