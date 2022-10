Vijftien paar kakelverse voetbalschoenen en zwartwit gestreepte tenues hangen klaar binnen de muren van de Almelose gevangenis. De Karelskamp selecteerde 15 nieuwe spelers voor het project Heracles Inside. Een nieuw tien weken durend project gericht op re-integratie in de maatschappij.

Oud-Heraclesspeler Mark Looms staat tweemaal in de week op het trainingsveld en zorgt dat gevangenen fysiek en mentaal fit worden. "Het zijn mensen die heel veel hebben meegemaakt, niet in positieve zin. Maar elke deelnemer is speciaal. De een heeft een schouderklopje nodig de ander een strenge hand", vertelde Looms tijdens een eerdere blik achter de schermen.

De gevangenen werken in tien weken aan hun conditie en aan de kernwaarden van Heracles Inside zoals respect, discipline, initiatief en samenwerken. Ook krijgen ze hulp om na hun celstraf een betaalde baan te vinden. Dat is een belangrijk voorwaarde voor ex-gedetineerden om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Uitzendbureau Olympia helpt hen daarbij.

Alleen gemotiveerde gedetineerden mogen de voetbalschoenen aantrekken. Ze zitten in de laatste fase van hun celstraf en moeten goed gedrag vertonen binnen de gevangenis. Personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict, of een 'geruchtmakende zaak', zijn uitgesloten.

Volgens de gevangenis zijn verschillende bedrijven uit het zakelijk netwerk bereid om gemotiveerde en geschikte kandidaten in dienst te nemen. Via het project Heracles Inside zijn inmiddels vijf ex-gedetineerden buiten de muren aan de slag gegaan.