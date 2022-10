De grote kale vlakte midden in de wijk Rumerslanden wordt eindelijk bebouwd. Met 129 woningen. De grondeigenaar, woningcorporatie Sint Joseph, en bouwbedrijf Nijhuis hebben daar overeenstemming over bereikt. Het gaat om koopwoningen, van verschillende types. Het gemeentebestuur van Almelo is enthousiast over de plannen. "Een verrijking voor Rumerslanden."

Het terrein, doorsneden door de Bevrijdingslaan, ligt al vele jaren braak. De woningen die er stonden zijn in 2012 gesloopt, tijdens de grootscheepse renovatie van Rumerslanden (Sluitersveld). Voor eigenaar Sint Joseph was er destijds geen eer meer te behalen aan de kleine, sterk verouderde huizen.

Daarna zijn er verschillende pogingen gedaan om het gebied te herontwikkelen. Dat liep telkens spaak. Geld speelde daarbij een belangrijke rol. Maar nu ligt er een haalbaar plan en dat betekent een doorbraak. Het plan is ontwikkeld door Nijhuis Bouw uit Rijssen.

Het gaat daarbij om 129 woningen. Laagbouw, huizen met een tuin. Onderverdeeld in 52 tweekappers, 51 rijtjeshuizen en 26 zogeheten levensloopbestendige woningen. Allemaal koophuizen.

Nijhuis heeft met de woningcorporatie overeenstemming bereikt over aankoop van de percelen. Ook is er een grondruil met de gemeente Almelo. Wanneer de huizen - in het 'middensegment' - op de markt komen is nog niet bekend.

Eerst moet het bestemmingsplan voor het gebied worden gewijzigd, want in de huidige situatie zijn alleen flats mogelijk. Het gemeentebestuur van Almelo wil graag aan de plannen van Nijhuis meewerken. "Want er is een tekort aan woningen in Almelo", motiveert wethouder Jan Martin van Rees (Lokaal Almelo Samen), die over woningbouw gaat.

De duurzame nieuwbouw - op de nu desolaat ogende kale vlakte - zal bovendien de wijk een kwaliteitsimpuls geven, verwacht de wethouder. "Dit is een heel mooi plan, een verrijking voor Rumerslanden. De wijk wordt er leefbaarder door. Ik ben heel blij dat die kale vlakte gaat verdwijnen."

Van Rees benadrukt dat er behoefte is aan de geplande woningen. "Voor veel inwoners van de stad, die op zoek zijn naar een eengezinswoning, zijn de huizen aantrekkelijk." De wethouder wijst er op dat ze tevens doorstroommogelijkheden bieden. "Met de levensloopbestendige woningen op de begane grond kunnen senioren en mensen die niet zo goed ter been zijn in hun eigen wijk blijven wonen."

Daar komt bij dat elk nieuw huis zeer welkom is in Almelo. Het gemeentebestuur heeft namelijk de torenhoge ambitie om de komende jaren 3400 extra woningen te bouwen. Een aanzienlijk deel daarvan zal binnen de huidige stadsgrenzen moeten verrijzen. Door middel van zogeheten inbreiding. Het project met 129 woningen in de wijk Rumerslanden is daar een aansprekend voorbeeld van. "Bovendien gaan de nieuwe koopwoningen de wijk beter in balans brengen", aldus de wethouder. "Er staan nu vooral huurwoningen."

Voordat de schop in de grond kan, moet de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vaststellen. Als dat gebeurt is, verrijzen de 129 koopwoningen aan de volgende straten in Rumerslanden: Bevrijdingslaan, Geusstraat, Verzetslaan, Gebroeders Van Doorenstraat en Frits ten Brinkstraat.