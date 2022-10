Lima Keskin-Bakker, de dochter van de Almelose Ruth Bakker, heeft vrijdagavond talentenshow Holland's Got Talent gewonnen. Dat deed de dertienjarige met het Veldhovense dansteam Cardo Dance Kingdom (CDKjr).

"Ik kan het bijna niet geloven. Zo gaaf dat we hebben gewonnen", reageerde Keskin, die in Utrecht woont. "We hebben er super hard voor getraind."

Keskin, het jongste lid van het dansteam, nam het met haar groep op tegen negen finalisten met uiteenlopende talenten. Het dansteam opende de finale met direct een indrukwekkend optreden en een staande ovatie van publiek en jury.

Jurylid Dan Karaty, die de dansgroep na hun eerste auditie de golden buzzer gaf, vond dat ze die opnieuw verdienden. "De creativiteit is fantastisch. Van de choreo tot de muziekkeuze tot jullie uitvoering." Jurylid Chantal Janzen herhaalde de lovende woorden: 'Alles klopt."

Nadat de jury drie acts koos, waaronder ook een elfjarige violiste en een skate team, was het laatste woord aan het publiek in de zaal. Zij verkozen CDKjr als winnaar. De danstalenten winnen 50.000 euro. Dat willen ze investeren in de dansgroep en wellicht een trip maken naar het buitenland.