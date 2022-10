Een brand, twee auto's. Na een autobrand in Almelo, in de nacht van vrijdag op zaterdag, kunnen twee voertuigen als verloren worden beschouwd. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De brandweer moest in het holst van de nacht uitrukken, voor een autobrand aan de Berliozastraat in Almelo. Daarbij brandde één voertuig volledig uit, maar moet de tweede auto ook als verloren worden beschouwd, nadat de achterzijde in lichterlaaie kwam te staan. Een derde auto liep lichte schade op door stralingswarmte.

De brandweer had de vlammen snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Die is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie verzoekt buurtbewoners die iets gezien, gehoord of camerabeelden hebben zich te melden.