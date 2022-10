De kans dat de 22-jarige M. uit Almelo opnieuw voor levensgevaarlijke situaties zorgt is zo groot, dat hij zo snel mogelijk geplaatst moet worden in een tbs-kliniek.

Dat is de conclusie van de rechtbank in de strafzaak tegen M., die afgelopen april zijn flat aan de Rembrandtlaan in Almelo in brand stak. M. raakte zelf zwaargewond omdat hij van vier verdiepingen hoog naar beneden sprong.

Op het moment van de brandstichting is M. net vrij na een eerder incident, dat ook begon met een sprong van de vierde verdieping. Toen raakte hij niet gewond maar rende blootsvoets en volledig in de war over straat totdat hij een oudere dame tegenkwam die hij onderuit trok en probeerde te wurgen. Een lokale ondernemer wist de vrouw te bevrijden, maar kreeg daarbij ook klappen.

M. stichtte op twee plekken brand in zijn huis: bij de bank en bij het gasfornuis. Daar had hij de slang los getrokken zodat gas vrijelijk de woning in kon stromen. De Almeloër ontkende twee weken geleden tegenover de rechters dat hij de brand aanstak. Volgens hem moet iemand die een hekel aan hem heeft de brand gesticht hebben.

Gedragsdeskundigen concluderen dat M. in een psychose verkeerde en volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zij schatten de kans dat de Almeloër opnieuw iets onberekenbaars doet in als groot. Dat M. flink in de war was werd wel duidelijk toen hij zwaargewond, maar luidkeels zingend het ziekenhuis werd binnengebracht.