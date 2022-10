De 37-jarige man uit Roemenië die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 27-jarige landgenoot in Almelo blijft 14 dagen in voorarrest. Dat bepaalde de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo.

Het 27-jarige Roemeense slachtoffer overleed 23 oktober aan zijn verwondingen. Hij werd 15 oktober bewusteloos en zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd na een geweldsincident aan de Treubstraat in de Almelose wijk Kerkelanden. De recherche deed onderzoek maar ging aanvankelijk niet uit van een misdrijf. Aanvullend onderzoek leidde tot de aanhouding van de 37-jarige man. Hij wordt verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo