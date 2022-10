De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder een 27-jarige man uit Almelo om het leven gekomen is. De man overleed zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, die hij een week eerder in de Treubstraat in Almelo had opgelopen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Het incident aan de Treubstraat leidde op zaterdag 15 oktober tot veel oproer in de straat. Een 27-jarige, bewusteloze man met letsel, werd afgevoerd. De man van Roemeense afkomst overleed een week later in het ziekenhuis. Hoewel de politie in eerste instantie niet van een misdrijf uitging, werd er toch aanvullend onderzoek gedaan. Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot de aanhouding van een 37-jarige man, eveneens uit Roemenië. Hij wordt verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De man wordt vrijdag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.