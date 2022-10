Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat een Almelose huurder van woningcorporatie Beter Wonen een brief kreeg over gepland onderhoud in zijn appartementencomplex aan de Karelia. Dat was nodig, want de brandveiligheid in het pand was niet op orde. Maar wat Beter Wonen ook probeerde, de Almeloër liet de corporatie niet binnen. Nu dwingt de rechter hem om mee te werken.

Keer op keer stuurde Beter Wonen brieven waarin een bezoek werd aangekondigd. Maar op het geplande moment was de huurder, die al ruim twintig jaar in het complex woont, niet thuis. Ondertussen liepen daardoor de bewoners op alle twaalf verdiepingen aan de Karelia gevaar: het rookgasafvoerkanaal moest worden vernieuwd met het oog op koolmonoxidevergiftiging en de brandveiligheid van het complex. Verder moest de mechanische ventilatiebox worden vervangen, omdat deze was verouderd waardoor vocht en schimmel konden ontstaan. Naar de rechter Maar telkens kreeg Beter Wonen nul op rekest. Daarom stapte de woningcorporatie naar de rechter, om de huurder te dwingen mee te werken aan de onderhoudswerkzaamheden. Met succes, want de rechter in Almelo geeft Beter Wonen gelijk: 'de kantonrechter is van oordeel dat Beter Wonen voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van dringende werkzaamheden'. De halsstarrige huurder moet daarom van de rechter binnen een week toegang verschaffen tot zijn huis, zodat Beter Wonen de noodzakelijke werkzaamheden kan uitvoeren. Ook moet hij de kosten van de rechtszaak, in totaal een kleine 1.000 euro, betalen.