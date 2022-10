Een auto is woensdagmiddag in de sloot langs de Weitemansweg in Geesteren beland. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto kwam via een boom in de sloot terecht. De bestuurder is door een voorbijganger en ambulancepersoneel uit de auto gehaald. De auto is door een berger uit de sloot gehaald en afgesleept. Het overige verkeer ondervond enige hinder tijden het ongeval. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo