Wethouder Ursula Bekhuis meldde dinsdagavond 25 oktober in de gemeenteraad van Tubbergen dat tien jaar de absoluut maximale termijn is voor een asielzoekerscentrum in Albergen. De einddatum van 1 november 2032 zou volgens Bekhuis keihard zijn.

Zodra het AZC in het voormalige landhotel 't Elshuys door maximaal 150 vluchtelingen wordt betrokken, staat er jaarlijks een evaluatie met vertegenwoordigers van Albergen - zoals de omwonenden en de Dorpsraad - op de agenda. Het doel is om eventuele problemen te bespreken en bij te sturen. Na vijf jaar volgt een uitgebreide evaluatie rond de vraag: mag het AZC nog vijf jaar openblijven? Bekhuis: "Het worden dus hooguit twee periodes van vijf jaar."

Met die mededeling waren de tientallen aanwezige inwoners van Albergen, inclusief vijf insprekers tijdens de gemeenteraadsvergadering bepaald niet gelukkig.

Buurtbewoonster Jorieke Boomkamp - 'we wonen op 150 meter van 't Elshuys' - vond het nog altijd een bijzonder slechte deal die gemeente, Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben gesloten. In het AZC in Albergen worden maximaal 150 asielzoekers opgevangen en geen 300 waar eerder sprake van was.

Boomkamp stelde voor om niet meer dan 100 statushouders en gezinnen met kinderen op te vangen voor een periode van drie jaar. En als het allemaal zonder wanklank zou verlopen, konden er wellicht nog eens drie jaar aan worden vastgeknoopt. Want, zo stelde Boomkamp, de buurt wil heus wel een steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.

De moeder van een tienjarige dochter, maakt zich grote zorgen over de veiligheid. Dat gold ook voor Jos Kuipers, die pal naast het aanstaande AZC woont. Hij sprak min of meer dezelfde woorden als zijn buurvrouw.

"We zijn niet tegen de opvang van een kleine groep statushouders. Daar doet niemand moeilijk over, er woonden ook al statushouders in het hotel", aldus Kuipers: "Maar wat krijgen we nu op ons af? We zijn ongerust: kunnen onze dochters straks wel veilig naar het dorp om te sporten, kan mijn vrouw na een nachtdienst in het ziekenhuis wel veilig naar huis, kan mijn bejaarde moeder wel veilig over straat? En de kinderen uit Albergen en Fleringen, kunnen die wel veilig over de Gravendijk naar school in Almelo?"

Die veiligheid hield meer mensen bezig, werd duidelijk tijdens het luisteren naar alle insprekers. Of die boodschap wel over was gekomen, daarover bleven insprekers en de belangstellenden op de publieke tribune twijfelen. Helemaal omdat het agendapunt waarom Albergen was uitgelopen, niet de gewenste uitkomst had: de raad steunde unaniem het voorstel om een eerder genomen besluit om de procedures rond de komst van een AZC te vertragen werd ingetrokken. Volgens de raad waren de gemaakte afspraken tussen gemeente, Rijk en COA sterk genoeg om op verder te bouwen.

Een wassen neus, een theatervoorstelling. Dat was hoe inwoners van Albergen de gemeenteraadsvergadering omschreven. Nadat de bewoners de Raadszaal hadden verlaten, bespraken ze in de hal van het gemeentehuis hun verontwaardiging en ongenoegen met elkaar. Sommige aanwezigen konden hun tranen niet bedwingen

"Alles was al in kannen kruiken. We zaten hier vanavond gewoon voor Piet Snot", aldus een boze inwoonster. "Wat onze grootste zorg is? In elk geval de kans dat er zogeheten 'veiligelanders' komen wonen. Als er statushouders of gezinnen met kinderen in het AZC zouden komen, heeft niemand daar problemen mee. Maar het COA zegt niet wat er in komt."

"Het was één grote theatervoorstelling", vond een aanwezige Albergenaar. "De raadsleden namen niet eens de moeite om insprekers vragen te stellen. De communicatie vanuit gemeente Tubbergen en COA is van meet af aan al zo slecht geweest. Dit maakt de belemmering alleen maar groter om de toekomstige asielzoekers te helpen. Ik denk niet dat er inwoners zijn die zich nog willen inzetten als vrijwilliger. Daar heeft niemand meer een goed gevoel bij."