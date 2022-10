Het leidde al tot woedende reacties op sociale media vanuit de buurt van het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen. Bij het voormalige landhotel 't Elshuys aan de Gravendijk werd afgelopen week begonnen met voorbereidende werkzaamheden, terwijl het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Tubbergen.

Het COA is sinds enige tijd eigenaar van de locatie, waar 150 asielzoekers onderdak moeten krijgen. Het werk betrof onder meer het weghalen van beplanting en het dempen van een vijver. Ook binnen werden diverse (sloop)werkzaamheden verricht, waarbij onder meer de keuken en de bar uit het pand verdwenen. Inmiddels zijn alle werkzaamheden stilgelegd, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Tubbergen.

Omwonenden en andere inwoners van Albergen zijn al sinds het nieuws dat het hotel wordt verbouwd tot asielzoekerscentrum (AZC) ongelukkig met de hele gang van zaken. Er is onder meer kritiek op de communicatie richting inwoners, het gebrek aan transparantie over de gang van zaken. De bewoners laten keer op keer weten dat ze willen meepraten over hoe die opvang het beste kan worden geregeld.

Toch werden ook wensen vanuit de gemeenschap voor een groot deel ingewilligd, zoals het beperken van het aantal asielzoekers, het uitsluiten van woonunits op het terrein en de afspraak dat het hotel hooguit tien jaar als AZC mag fungeren.

De afspraken staan inmiddels zwart-op-wit. Op dit moment wordt aan de uitwerking van de afspraken gewerkt. Die afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Bewoners praten mee over die uitwerking als leden van een begeleidingsgroep. Die groep had afgelopen week een eerste bijeenkomst.

De gemeenteraad van Tubbergen praat dinsdagavond weer over het AZC. Het gaat formeel over de intrekking van een zogeheten voorbereidingsbesluit, dat medio augustus in het geheim werd genomen.

Het was een tactiek van de gemeenteraad om de komst van een AZC in elk geval te vertragen: gemeenten nemen zo'n besluit doorgaans als ze op een terrein, waar ze zelf plannen voor hebben, ongewenste ontwikkelingen willen voorkomen.

Door de ontwikkelingen rond het AZC, zoals de recent gesloten kaderovereenkomst met het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, is het voorbereidingsbesluit niet meer nodig.