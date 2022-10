Het aantal woninginbraken in twee grote Twentse gemeenten is dit jaar gestegen. Enschede en Almelo kenden een toename van respectievelijk 75 en 11 procent. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de politie over de periode van januari tot september. Ook de Hof van Twente werd geconfronteerd met een forse stijging (79 procent).

Met 282 inbraken dit jaar is Enschede ook in absolute zin koploper in de regio. De stijging in de grootste Twente gemeente valt des te meer op omdat er vorig jaar juist sprake was van een daling. In buurgemeente Hengelo daarentegen voltrok zich dit jaar juist een daling. De in totaal 97 geregistreerde inbraken betekenden een afname van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.

In de plattelandsgemeenten zette de dalende trend van het afgelopen zich door. Tubbergen en Dinkelland noteren met respectievelijk 9 en 10 inbraken in de afgelopen acht maanden de laatste cijfers van de regio.