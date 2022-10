Op verjaardagen krijgt Bas Assink de vraag: Mag ik die oude sokken met gaten in de textielcontainer gooien? De man van Twente Milieu antwoordt dan: "Ja, gewoon bij het afgedragen textiel doen. Droog en schoon in een zak." Want van die oude sokken maken ze nog wat. En hergebruik is beter voor het milieu.

Assink staat woensdagmorgen met de Textielbalie op de parkeerplaats van het winkelcentrum in de wijk Aalderinkshoek in Almelo. Afvalverwerker Twente Milieu is met deze verbouwde container op 'tournee' in Twente. Het doel: mensen bewustmaken van de milieuschade die de productie van textiel geeft én het hergebruik van textiel promoten.

Wereldwijde uitstoot

De cijfers liegen er niet om, aldus Assink. "Wereldwijd zorgt het maken van nieuwe textiel voor 20 procent van de totale CO2-uitstoot. Om het milieu minder te belasten kunnen we zelf een bijdrage leveren. Door kleding langer te dragen, door minder nieuwe kleren te kopen, door tweedehandskleding te kopen en door kleren niet zomaar weg te gooien. Helaas komt in Twente de helft van alle weggegooide kleding nu terecht bij het restafval en wordt verbrand. Dat gaat om 9 kilo per Twentenaar per jaar."

