Almelo is twintig Stolpersteine rijker. Er liggen inmiddels 185 goudkleurige stenen in de stad, ter nagedachtenis aan slachtoffers die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen Joodse slachtoffers, maar ook verzetsstrijders krijgen een blijvende herinnering bij het huis waar ze woonden.

Joop Israël, een van de initiatiefnemers van het Stolpersteine-project in Almelo, is blij dat afgelopen vrijdag weer nieuwe stenen zijn gelegd. "Slachtoffers hebben er recht op dat ze niet worden vergeten. Deze mensen zijn vermoord in de oorlog en hebben geen persoonlijk graf gekregen. Daarom willen wij ze graag op deze manier herdenken."

"Mensen van wie je de naam noemt, blijven bestaan. Daarmee wil ik zeggen dat je op deze manier aan mensen blijft denken en aan het verleden." Dat merkte Israël afgelopen vrijdag zelf ook. "Tijdens het leggen bleven voorbijgangers staan kijken. Ze waren erg geïnteresseerd in wat wij deden. Veel kenden de Stolpersteine al wel, anderen niet. Ik merk dat er weer meer interesse voor is, sowieso voor het oorlogsverleden. Dat zal wel te maken hebben met de situatie in Oekraïne, die de noodzaak om te herdenken ook weer laat zien."

In Almelo worden niet alleen stenen voor Joden gelegd. "We denken ook aan verzetsstrijders die zijn omgekomen en geen eigen graf hebben. Dat controleren we altijd nauwkeurig bij verschillende instanties. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om homoseksuelen en gehandicapten die slachtoffer zijn geworden in de oorlog te herdenken met een Stolperstein, maar daar zijn tot nu toe nog geen namen van bekend.

De stichting Levend Verleden Oost-Nederland heeft in Almelo al 185 Stolpersteinen gelegd. "We zijn daarmee over de helft. Er zijn nog ongeveer 140 namen van verzetsstrijders en Joden bij ons bekend. Daarvan proberen we de laatste vrijwillige woonplaats te achterhalen. Dat lukt niet altijd, soms komt het voor dat de huizen niet meer bestaan of dat er complete straten zijn verdwenen.

Bij het leggen van de Stolpersteine waren dit jaar geen nabestaanden aanwezig. "Wij nodigen ze graag uit voor de ceremonie op zondagmiddag 13 november in het gemeentehuis. Dan wordt er stilgestaan bij de slachtoffers en worden hun namen voorgelezen. Dat zijn er dit jaar zestig, aangezien we dat voorgaande jaren niet konden doen in verband met corona. Het voorlezen wordt gedaan door leerlingen van Het Erasmus. Zo houden zij ook het verleden levend."