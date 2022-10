De man die dinsdagmorgen 4 oktober een overval pleegde op de Albert Heijn aan de Nieuwstraat heeft na zijn daad een lange wandeling door de omgeving gemaakt. De politie werkt aan een beeldmontage van opnames die met camera's langs de lange vluchtroute zijn gemaakt.

Het gewelddadige incident even na 8.00 uur, kort na openingstijd, heeft veel impact gehad op bezoekers en personeel van de supermarkt. Het was zo vroeg al vrij druk omdat die dag een spaaractie begon. De overvaller kwam gemaskerd en gewapend met een mes binnen. Hij liep direct naar de servicebalie tegenover de ingang. De medewerkster achter de balie werd bedreigd.

"De medewerkster dacht eerst aan een grapje maar had al snel door dat het de man bittere ernst was", vertelt politiewoordvoerder Anne Coenen in het RTV Oost opsporingsprogramma Onder de Loep. Ze spreekt van een "brutale overval". De belager deed een greep uit de kassa maar daar zat op deze vroege morgen weinig geld in. De buit bleef beperkt tot een paar tientjes.

Spoor houdt op in steegje

Na zijn daad vluchtte de overvaller de tegenoverliggende Lindestraat in. Daarna ging zijn route door de wijk over de Peppelstraat, Wondestraat, Melkweg, Prinsenkampweg, Goossenmaatsweg, Nieuwstraat, Knoopshöfte, Achter de Molen, Rohofstraat, Braakweg, Vinkenstraat en Spreeuwenstraat naar de Nachtegaalstraat. Daar verdween hij in een steegje tussen woningen in. De bewoners van de aangrenzende tuin waren niet thuis.

Coenen: "Daar houdt het spoor op. We zijn de beelden aan het verzamelen en komen hier op terug." Ze hoopt dat getuigen zich melden via de tiplijn (0800-6070) of Misdaad Anoniem (0800-7000). Een filmpje over de overval is te zien op de website van Onder de Loep van RTV Oost.