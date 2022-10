Erika N. (39) uit Almelo is veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden waarvan 12 voorwaardelijk en een verplichte opname in een kliniek. Zij stichtte vorig jaar brand in haar flat aan de Rembrandtlaan.

Vlak voor de kerstdagen van vorig jaar belt de Almelose een goede vriendin. Ze vertelt haar dat ze het leven niet meer ziet zitten. Als ze de verbinding heeft verbroken steekt ze een enveloppe in brand en gooit deze in een plas met met benzine. Gelukkig voor haar buren in het complex blijft een grote brand uit.

Het jaar 2021 is voor N. geen gelukkig jaar. De impact van de coronapandemie en alle daarbij horende maatregelen heeft een negatieve invloed op de Almelose borderline-patiënt. Ze voelt zich eenzaam en in de steek gelaten, zoekt steun in de drank en en waagt meerdere pogingen om zichzelf van het leven te beroven.

In januari springt ze ergens, na het innemen van de nodig medicatie, in ijskoud water. Een paar maanden later overgiet ze zichzelf met een brandbare vloeistof en steekt zichzelf in brand. Ze raakt zwaargewond. Later dat jaar appt ze vriendinnen een foto door van een vuurwapen en zegt dat ze de landelijke media gaat halen. Zwaarbewapende agenten halen haar uit haar flat.

De incidenten leiden niet tot lange gedwongen opnames in de geestelijke gezondheidszorg. N. staat steeds na korte tijd weer buiten. Tijdens de strafzaak tegen N. werd duidelijk dat het beter gaat met N.. Het lange voorarrest, op een speciale afdeling voor gedetineerden met psychische problemen, heeft haar goed gedaan. Om te zorgen dat het goed met haar blijft gaan wordt de Almelose gedurende een jaar verplicht opgenomen.