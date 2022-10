De politie doet onderzoek in een woning aan de Treubstraat in Almelo. Daar werd zaterdagmiddag een gewond persoon aangetroffen. Volgens buurtbewoners zou het gaan om een jonge man. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk of een misdrijf gaat.

De politie kreeg de melding rond half een. De aangetroffen persoon was niet aanspreekbaar en daarom is ook niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht en de recherche doet onderzoek in de woning. Buurtbewoners zeggen dat het wel vaker onrustig is in en rond de woning. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo