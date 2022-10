De politie is nog op zoek naar een man die donderdagavond een overval heeft gepleegd op het Kruidvat aan het Eskerplein in Almelo. De overvaller zou een geldbedrag hebben meegenomen. Hij had volgens de politie waarschijnlijk geen wapen bij zich. De hoop is gevestigd op getuigen.

Het incident heeft zich even na 19 uur afgespeeld. Toen stond personeel van de winkel plotseling tegenover de overvaller. De man was in het donker gekleed, droeg een donkere helm en is er op een eveneens donkere scootervandoor gegaan in de richting van de Evertsenstraat. Hij had zijn scooter geparkeerd naast de winkel van de Dierspecialist op de hoek van het Eskerplein en de Ootmarsumsestraat.

Winkeliers hebben niets mee gekregen van het incident bij het Kruidvat, zo blijkt uit een rondgang langs de ondernemers op het winkelplein. De meeste ondernemers hoorden van klanten dat er iets was gebeurd. Op dat moment had het Kruidvatpersoneel de winkel al gesloten en werd gewacht op de politie.

Winkelpersoneel van het Kruidvat mocht vanmorgen van de bedrijfsleiding niets zeggen over de overval. Medewerkers hebben Slachtofferhulp gekregen.

Geen getuigen in winkels

Het was koopavond op het Eskerplein maar lang niet alle winkels deden daar aan mee. Zo was Ter Stal Mode, gelegen naast het Kruidvat, al gesloten en ook de deur van Brain Wash Kappers zat al lang op slot. De eigenaar van de naast het Kruidvat gevestigde Dierenwinkel kan ook niet als getuige worden opgevoerd.

Veel ondernemers zijn geschrokken van het voorval. Sinds de overval op de pizzeria enkele jaren geleden is het hier redelijk rustig. Wel is er irritatie over aanhoudende samenscholing en drank- en drugsgebruik in en rondom de bushalte. Ook de slechte verlichting op het plein helpt niet mee aan het veiligheidsgevoel.

Getuigen kunnen 0900-88 44 of 0800-7000 (misdaad anoniem) bellen.