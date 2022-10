Maick G. (38) uit Almelo wordt donderdag veroordeeld tot 160 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf. In de garagebox die G. huurde werden tijdens een grote controleactie van de gemeente niet alleen drugs maar ook wapens gevonden.

Sinds 2021 controleert de gemeente Almelo garageboxen op illegaal gebruik. En zo staan controleurs op 17 november vorig jaar voor de garagebox van G.. Het valt meteen op dat er een nieuw slot op de deur zit, niet één die door de verhuurder van het complex erop werd gezet. Het slot wordt door een slotenmaker opengemaakt en dan blijkt waarom er een nieuw slot op zit. De garagebox staat vol benodigdheden voor de hennepteelt, lampen, afzuigers en transformatoren, keurig verpakt in plastic bakken. En daar blijft het niet bij, er wordt ook een zak met 3,5 kilo hennepafval, zo'n 30 gram amfetamine en roze pillen en een verboden alarmpistool gevonden.

Oude troep

G. heeft donderdag overal een verklaring voor. De spullen in de plastic dozen waren van zijn overleden vader; "die had daar een handeltje in". Na diens overlijden moest de woning leeg en zette hij de spullen zolang in de box neer. Met de bedoeling om de boel door te verkopen maar dat lukte niet, het was oude troep aldus G.. Ook het alarmpistool kwam uit de boedel van zijn vader, "ik was 'm al kwijt en wist niet of ik het nou had weggegooid of niet."

Roze pillen

De aangetroffen drugs was wel van hemzelf zegt G.. Het hennepafval was om hennepolie te maken. En die roze pillen, dat was nog een klein voorraadje dat G. ooit eens met zijn vrienden had gekocht. "Maar toen kwam corona en waren er geen festivals meer." De amfetamine was echte troep, het had allang in de vuilniscontainer gemoeten.

'Veel last van coronatijd'

Volgens G. was hij de hele garagebox en alles wat erin lag "een beetje uit het oog verloren" door de vele trieste ontwikkelingen in zijn persoonlijke leven. Meerdere familieleden en vrienden overleden de afgelopen jaren. "En ik heb veel last gehad van de coronatijd."

De Almeloër wordt veroordeeld voor allesbehalve de gevonden hennepkweekspullen. Uit niets blijkt dat G. het oogmerk had daar een kwekerij mee in te richten. Binnenkort staat hij wel weer voor de rechter. Afgelopen maart werd er een hennepkwekerij in zijn woning aangetroffen.