Een filiaal van de Kruidvat in Almelo is donderdagavond het slachtoffer geworden van een overval. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse en doet onderzoek.

De overval vond plaats aan het Eskerplein in de Almelose wijk Sluitersveld. Het personeel werd vlak na 19.00 uur geconfronteerd met één overvaller. De politie rukte massaal uit toen de overval bekend werd en ging met meerdere eenheden de omgeving af, op zoek naar de dader. Politieagenten ter plaatse bekijken camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Andere eenheden rijden rond in de wijk. De verdachte ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.