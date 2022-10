Supportersgroep Vak '74 van Heracles Almelo stopt ermee. Dat maakte de groep woensdagavond bekend op Instagram. Na het verlies van hun 'groepsdoek' komt er een einde aan de groep. Het is een ongeschreven regel in de wereld van fanatieke supportersgroepen.

In de nacht van zaterdag 8 of zondag 9 oktober is in het hok van Vak '74 ingebroken. In het hok van de tifosi lagen hun banners, trommels en andere sfeermaterialen opgeslagen. Het groepsdoek ligt daar normaal gesproken niet, maar juist die nacht wel, meldt de groep op Instagram.

Dinsdag en woensdag hebben bestuur, oprichters en leden van Vak '74 bij elkaar gezeten en besloten dat de diefstal het einde van hun groepering betekent. 'De laffe daad heeft een einde gemaakt aan Vak '74', valt te lezen in het statement op sociale media.

Waar het doek nu is, is niet bekend. 'Het doek zal uiteraard in handen gekomen zijn bij supporters van een andere BVO. We zullen zien wie de lafste supportersgroep van Nederland heeft', schrijven de Heraclieden op Instagram.

Overigens betekent dit niet het einde van alles wat Vak '74 in het stadion doet. Er komt een vervolg, beloven ze. Hoe? 'Dat gaan we samen met onze oud leden uitzoeken.'