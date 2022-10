De politie gaat op korte termijn over tot aanhouding van de twee mannen die zaterdag een 76-jarige vrouw uit Almelo thuis hebben beroofd nadat ze zich hadden voorgedaan als monteurs van waterbedrijf Vitens. De politie laat weten bekend te zijn met de identiteit van het tweetal en treft voorbereidingen voor de arrestatie.

"De verdachten zijn nog niet aangehouden", zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. "We kennen wel hun identiteit. De jongste van de twee heeft zich al gemeld. Met hem is een afspraak gemaakt wanneer hij zich moet melden voor verhoor. We willen de zaak goed voorbereiden en dan zullen ze worden aangehouden. Dat zal op korte termijn zijn".

De twee jongemannen belden zaterdagmiddag aan bij de duplexwoning van de bejaarde vrouw in de Almelose wijk Schelfhorst. Ze waren in oranje en 'Gele Hesjes' gekleed en beweerden dat ze namens Vitens de leidingen kwamen controleren omdat er klachten waren binnengekomen over zand in het drinkwater.

Terwijl de bewoonster een van de (nep)monteurs naar keuken en badkamer begeleidde, doorzocht de andere man het huis. Er werd geld buitgemaakt. De mannen werden nauwkeurig vastgelegd op camerabeelden, die de familie op facebook verspreidde. In het weekend werden ze al herkend.

Het incident heeft voor veel verontwaardiging gezorgd, zo blijkt op tal van reacties online. Waterbedrijf Vitens is geschrokken van het misbruik en heeft de vrouw dinsdag een bos bloemen bezorgd.