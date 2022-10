In november 2021 kreeg een bijlesdocente uit Dordrecht een signaal dat ze een WhatsApp-berichtje had. Toen ze het bericht opende, schrok ze zich rot. Een onbekende afzender stuurde haar een foto en een video van zijn ontblote piemel.

De Dordrechtse liet het er niet bij zitten, ze stapte naar de politie en deed aangifte van digitale schennispleging. De politie ging op zoek naar de afzender. Met succes, want bijna een jaar later zat Michel Z. (27) uit Almelo, de man die de 'dickpics' verstuurde, dinsdag tegenover politierechter Wolting. Daar bekende hij grif. "Ik heb het gedaan en daar heb ik spijt van" zegt hij. "In de tijd dat dit gebeurde, was ik zwaar verslaafd aan alcohol en drugs."

"Misschien dat ik hoopte dat ze iets terug zou sturen", zegt Z. "Ik heb weleens een foto terug gehad van een vreemde." Hij bekende dat de Dordrechtse niet de enige was die hij ongevraagd 'dickpics' stuurde. Honderden verstuurde hij er. "Weet u, elke keer dat ik gebruikte, deed ik dat, elke dag wel. Want van die pillen en coke, daar word je gewoon heel geil van."

De Dordrechtse, die de zaak volgde via een videoverbinding, gaf aan dat ze het een vernederende en beledigende ervaring vond. Het maakte haar ongemakkelijk en had invloed op haar werk. "Ik werk als zelfstandige en heb een advertentie waar mijn nummer bijstaat. Ik durft geen privénummers meer aan te nemen."

Z., die recent afkickte van de drugs en zijn leven weer op de rit zette, kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur plus de nodige begeleiding. Ook moet hij de Dordrechtse 250 euro smartengeld betalen. Rechter Wolting gaf aan dat Z. blij moet zijn met haar aangifte, "want anders was u niet naar de kliniek gegaan. Dat is misschien wel het positieve van de zaak!"