Bij een ongeval op de kruising van de Blankemeerweg met de Weitemansweg in Geesteren zijn twee auto's flink beschadigd geraakt. Eén van de voertuigen vloog bij het ongeval over de kop. Bij het ongeval raakte wonder boven wonder niemand zwaargewond.

De inzittenden, waaronder een kind, zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding vlog één van de voertuigen over de kop. De auto kwam zo'n 15 meter verderop weer op de wielen terecht. De oorzaak van het ongeval is een voorrangsfout geweest.