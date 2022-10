Tegen twee jonge mannen uit Zwolle zijn vrijdagmiddag forse gevangenisstraffen geëist wegens poging tot doodslag en openlijke geweldpleging.

De twintigjarigen Van D. en Van de S. mishandelden op 13 maart, na een avond uitgaan bij discotheek Dieka in Markelo, twee jongens uit Markelo. Volgens de officier van justitie was er sprake van uitgaansgeweld van de buitencategorie. Er is 20 en 24 maanden cel geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de zware mishandeling de samenleving in ernstige mate schokt. Volgens de officier is het een wonder dat beide slachtoffers het er levend van hebben afgebracht.

De verdachten wordt ten laste gelegd dat zij de slachtoffers dermate tegen het hoofd hebben geschopt, dat er sprake is van een poging tot doodslag. Uitspraak over twee weken.