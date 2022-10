De aangekondigde komst van een azc naar Albergen heeft tot veel meldingen van discriminatie geleid. Van twee kanten, want er kwamen zowel klachten over discriminerende teksten als over het gedrag van de Nederlandse overheid.

Meerdere mensen hebben bij de gemeente Tubbergen melding gemaakt van discriminerende teksten op protestborden bij het voormalige landhotel 't Elshuys, dat wordt ingericht als asielzoekerscentrum. Anderen hebben zich beklaagd over het gedrag van de overheid, dat rond de komst van een AZC naar Albergen niet mét, maar voor bewoners heeft beslist.

Alle meldingen zijn door de gemeente Tubbergen doorgespeeld aan de stichting Vizier Oost, voortgekomen uit een fusie tussen de organisaties Artikel 1 Overijssel, Meldpunt Discriminatie en Pesten én Ieder1Gelijk.

Volgens Marten Verheijen, senior klachtenconsulent bij Vizier, gaat het om zo'n tien meldingen. Van wie de klachten precies komen, weet hij niet omdat de gemeente vanwege de privacywet persoonsgegevens niet mag doorgeven. Verheijen: "Daardoor is het lastig om de meldingen op een goede manier te registreren. Wil je graag dat we iets met de melding doen, dan is het zaak dat diegene bij ons aan de bel trekt."

Verheijen vervolgt: "Meldingen gaan ook over de manier waarop Albergen in sommige media is gekomen. Daarin wordt het dorp afgeschilderd als plek waar allemaal racisten wonen. Dat is natuurlijk niet zo, het verzet tegen het azc gaat vaak over de rol van de overheid, over het proces en de besluitvorming. Daarin leeft sterk het gevoel dat er over de rug van bewoners en gemeente besluiten zijn genomen."

Op protestborden stonden een aantal keer stevige teksten, waarvan vaak ook snel afstand werd genomen door de gemeenschap in Albergen. Op één protestbord stond bijvoorbeeld 'Met 300 asielzoekers van kleur, binnenkort in Albergen verkrachting, beroving en terreur'. Het bord werd weliswaar weer verwijderd, maar het zette mensen aan tot discriminatieklachten, om zo uiting te geven aan hun verontwaardiging.