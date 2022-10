De Almelose wielervereniging de Zwaluwen is op zaterdag 28 januari gastheer van het Nederlands kampioenschap Veldrijden voor de Jeugd. De wedstrijden worden gehouden op en rond hun clubparcours De Sumpel in Almelo.

Dinsdagavond werd dit besluit bekrachtigd door het zetten van de handtekeningen van veldrit coördinator Ad van Grootel van wielerbond KNWU en Zwaluwen-voorzitter Philip Kootstra.

De Almelose wielerclub had opnieuw de ambitie om een kampioenschap te organiseren voor de jeugd, een categorie die De Zwaluwen naar eigen zeggen al decennialang hoog in het vaandel heeft. Voorzitter Kootstra is dan ook in zijn nopjes met de komst van de nationale titelstrijd. "We zijn als Zwaluwen blij dat we het NK jeugd mogen organiseren. De KNWU was op de hoogte van onze ambities. Toen vanuit de wielerbond de vraag kwam of wij belangstelling hadden dit NK voor onze rekening te nemen, hebben we binnen de vereniging snel geschakeld met de betreffende commissies. Om uiteindelijk het verzoek met een volmondig 'ja' te accepteren."

Het is niet voor het eerst dat de club de jonge veldrittoppers ontvangt. In de jaren '90 werd het NK al eens in Wierden gehouden, en in 2009 was Almelo eveneens het strijdtoneel. Veel van de huidige wielersterren zoals Dylan Groenewegen, Danny van Poppel, Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij namen in hun jeugdjaren deel aan dergelijke kampioenschappen.

Op zondag 30 oktober kan de fietsende jeugd al kennismaken met grote delen van het NK-parcours in Almelo om zo aan het einde van de winter beslagen ten ijs te komen tijdens het NK, die voor velen het hoofddoel van het veldritseizoen is.