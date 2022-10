Ziekenhuis ZGT gaat de nierdialyse concentreren in haar vestiging in Almelo. Nierpatiënten kunnen straks niet meer in Hengelo terecht. De maatregel gaat in de loop van volgend jaar in.

De polikliniek blijft wel in Hengelo. ZGT heeft dit besluit genomen omdat er steeds meer nierpatiënten thuis dialyseren. Daarnaast neemt het aantal niertransplantaties toe, waardoor dialyseren niet langer nodig is. Door de daling heeft Almelo voldoende capaciteit om alle patiënten op te vangen.