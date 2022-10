De diefstal van fietsaccu's bij de Almelose bibliotheek gaat maar door. Zondagmiddag gingen twee bezoekers van Jazz At the Bieb met een kater naar huis. Na afloop van het optreden van het Johan Bijkerk Kwartet troffen ze hun e-bikes aan zonder accu. Vorige week was het ook al vier keer raak bij de bibliotheek.

De rijwielen stonden zondag gestald in de fietsrekken naast de bibliotheek aan Het Baken. De dief heeft tijdens het concert zijn slag geslagen. Het personeel van de bibliotheek adviseert bezoekers hun electrische fiets niet met accu buiten de stallen. Accudiefstal in Almelo en omstreken is volgens de politie aan de orde van de dag. Sloten werken niet, er worden speciale lopers gebruikt. Het advies luidt: accu's meenemen.