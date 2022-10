Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Almelo is dinsdagmorgen om enkele minuten over acht, kort na opening van de supermarkt, overvallen. Een man bedreigde een medewerkster bij de servicebalie met een mes. Hij riep enkele keren 'kassa los'.

Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. De aangevallen medewerkster is volgens getuigen zwaar overstuur. Berichten van getuigen dat ze ook verwondingen heeft opgelopen kan de politie niet bevestigen.

De politie is een zoektocht begonnen naar de overvaller, die een zwarte bomberjack met capuchon droeg. Ook had hij een donkere joggingbroek met een rood vlak aan de zijkant aan. Hij had vermoedelijk een donkere sjaal om zijn nek.

"Ik zit nog te trillen", vertelde getuige Anita Kimmels (59), die in haar scootmobiel in de supermarkt was op het moment van de overval. Volgens haar waren er nog maar weinig klanten binnen: "De winkel was net om 8 uur opengegaan. Ik hoorde opeens veel geschreeuw. Iedereen was aan het rennen en er werd geroepen dat er een overval was. Ik heb het in een schicht allemaal gezien. Het was doodeng, die overvaller was helemaal in het zwart. Zijn gezicht was onherkenbaar. Het ging allemaal erg snel."

Een medewerker van Albert Heijn onderschrijft de waarneming van de getuige: "Hij had inderdaad een mes bij zich en is er heel snel weervandoor gegaan." De schrik zit er goed in bij hem: "Ik was binnen en heb het allemaal van dichtbij gezien. We waren net een paar minuten open. Vreselijk voor onze collega die dit is overkomen."

De overvaller probeerde zijn slag te slaan bij de servicebalie, schuin tegenover de hoofdingang. Onder bedreiging van een mes probeerde hij een greep uit de kassa te doen. Kimmels heeft een getuigenverklaring bij de politie afgelegd. Klanten werden na de overval enige tijd binnen gehouden om de politie te helpen met onderzoek.

De politie roept buurtbewoners via Burgernet op om uit te kijken naar een man, die ongeveer 1 meter 80 lang is.