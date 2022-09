Het gaat niet lukken om complete woonwijken voor 2030 in één keer aardgasvrij te maken. Dat is de conclusie na onderzoek in verschillende wijken en dorpen in Noordoost-Twente, waaronder Harbrinkhoek-Mariaparochie en Manderveen.

De gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal spraken in 2020 af om gezamenlijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om complete wijken en dorpen van het aardgas te halen. Een dergelijke collectieve ingreep zou dan voor 2030 uitgevoerd moeten worden, zo klonk de ambitie. Deze aanpak sloot aan bij de Europese wetgeving, waarin is opgenomen dat in 2030 de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) met 55 procent moet zijn verminderd. In 2050 moet zelfs 95 procent minder CO2 worden uitgestoten.

Die collectieve ingreep gaat in Noordoost-Twente in elk geval niet lukken, zo meldt Energie van Noordoost Twente, het platform voor de energietransitie - de overgang van fossiele naar duurzaam opgewekte energie - in de vier betrokken gemeenten. En juist de gemeenten hebben de regie om te zorgen dat de afspraken uit het Klimaatakkoord ook daadwerkelijk worden gehaald.

Een warmtenet aanleggen voor een hele wijk of buurt ligt bijvoorbeeld niet voor de hand. Daarvoor ontbreekt veelal de vereiste warmtebron, aldus Energie van Noordoost Twente. Ook speelt het gebrek aan voldoende afnemers in sommige gevallen een rol. Wanneer woningen ver uit elkaar liggen, is de aanleg van een warmtenet een bijzonder kostbare aangelegenheid.

Bij de onderzoeken werd duidelijk, dat in dorpen en wijken de situatie vaak per huishouden verschilt wat betreft mogelijkheden om van het aardgas te gaan. Lastig, want het is toch echt de bedoeling dat huishoudens in de toekomst voor het verwarmen van hun woning van het gas worden losgekoppeld. Andere, duurzame vormen van energie worden dan ingezet om het gas te vervangen.

De gemeenten gaan in wijken en dorpen een nieuwe tactiek toepassen om toch de vastgelegde doelen te halen, onder de noemer van wijkgericht naar woninggericht. Dat betekent het leveren van maatwerk voor elke woning.

Bewoners worden daarbij geholpen met advies hoe zij hun huis (stapsgewijs) kunnen verduurzamen, evenals ondernemers en verenigingsbesturen. De gemeente Tubbergen verstrekt bijvoorbeeld een voordelige lening uit een duurzaamheidsfonds aan bedrijven, verenigingen en stichtingen voor het nemen van maatregelen om energie te besparen. Te denken valt daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen, HR+++glas of ledverlichting. Vanwege de huidige energieprijzen en de aangescherpte wet- en regelgeving is de verwachting dat de belangstelling voor het Energiefonds toeneemt.