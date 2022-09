Hamburgerzaak Blazin' Burgers in Almelo bakt ze niet meer bruin. Het fastfoodrestaurant, gevestigd in een deel van het pand van Lenferink Auto' aan de Plesmanweg, is failliet.

De firma bestond sinds 2014 en is al sinds juni gesloten. Volgens curator Wouter Weenink draaide het burgerrestaurant tot corona redelijk goed en werden er bescheiden winsten behaald. Tijdens de coronapandemie werd overgestapt naar afhaal- en bezorgservice, maar dat werd geen succes. De schuldenlast liep op tot 150.000 euro - onder andere huurbaas Lenferink heeft nog geld tegoed - en dat maakte dat de twee firmanten besloten zelf het faillissement aan te vragen.