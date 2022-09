Bessen en ander zacht fruit plukken in het Schelfhorstpark. En als de buurtgenoten dan even willen uitrusten van het schoffelen, kunnen ze een kop koffie drinken in een hutje. Het is een van de plannen voor het park die zondag worden gepresenteerd op het Move-it festival in het park.

Jan Hagedoorn en Marieke Snel zien het al helemaal voor zich. Sterker nog, er is al een tekening gemaakt hoe het er ongeveer uit moet gaan zien. De tekening is op twee grote spandoeken geprint en zal zondag in het park te zien zijn. Natuurlijk in de hoop dat de plannen ooit worden verwezenlijkt.

Wie wel eens door het park loopt, weet dat er aan de Noordelijke rand een pluktuintje ligt. Er loopt een klein paadje doorheen, er staat een vijgenboom en wat klein groen. Maar tot leedwezen van Hagedoorn en andere bewoners, is het terreintje helemaal overwoekerd geraakt. De man die ooit het onderhoud deed, is jaren terug overleden en niemand heeft de taken overgenomen. "Het is een wilde bende, helemaal overwoekerd", zegt Hagedoorn.

Hij kwam daarom op het idee om het terreintje weer nieuwe leven in te blazen. "Je kunt er best iets moois van maken, maar dan moet je het rigoureus aanpakken. Gewoon de hele boel platschuiven en opnieuw beginnen." Een bevriende hovenier heeft al een tekening gemaakt hoe het er uit kan komen te zien. Met een berekening van de kosten. "Achtduizend euro", zegt Hagedoorn, "daarvoor moet het te doen zijn."

De beplanting zal voor een belangrijk deel bestaan uit bessenstruiken en ander zacht fruit. "Dat vind ik wel mooi", meent Hagedoorn. "Je kunt daar wel fruitbomen neerzetten, maar daarvan - ik ben al op leeftijd - ga ik de vruchten niet meer plukken haha."

Snel en Hagedoorn zien het al helemaal voor zich. Buren die samen het tuintje onderhouden. De zoektocht naar andere vrijwilligers moet nog op gang komen, maar mogelijk meldden zich zondag enkele gegadigden met groene vingers.

In het plan is ook voorzien in een kleine schuilhut. Daarin kan wat klein materiaal worden opgeslagen en buiten kan er op een bescheiden terrasje wat koffie worden gedronken. "Dit kan een heel mooie plekje worden", zegt Hagedoorn.

Zondag staan ze van 11.00 tot 16.00 uur in het park. Samen met andere initiatieven die ook hun idee aan de man brengen. Misschien komen er dan ook ideeën voor een naam voor de pluktuin in wording. Snel: "Ik vind De Plukplek wel een leuke naam, maar misschien heeft iemand anders een beter idee".