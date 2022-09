Er is onvoldoende bewijs dat Ahined A. (56) uit Almelo grensoverschrijdend seksueel gedrag vertoonde tegenover een thuiszorgmedewerkster. Dat is de conclusie van de rechtbank in Almelo in de strafzaak tegen A.. De man kreeg wel 20 uur werkstraf omdat hij dierenporno bezat. Sinds 2010 is het bezitten van beelden waarop seks met dieren te zien is verboden.

De vrouw deed vorig jaar aangifte tegen A.. Volgens haar besprak hij niet alleen uitgebreid zijn seksuele escapades met haar, maar toonde hij haar daarnaast foto's van zijn geslachtsdeel en dierenporno. Ook zou de Almeloër pornofilms bekeken hebben als zij bij hem aan het werk was. Daarbij zou hij zichzelf bevredigd hebben voor haar ogen. De medewerkster nam ontslag toen haar klachten niet gehoord werden door haar werkgever. Tijdens zijn rechtszaak ontkende A., hij nam het de vrouw kwalijk dat ze het verhaal over zijn vermeende gedrag rond had verteld op de school waar hun beide kinderen op zitten. Volgens de rechtbank zijn er geen getuigen van de voorvallen die volgens de thuiszorgmedewerkster plaats hadden. En omdat één verklaring geen wettig bewijs oplevert, kan het niet anders dan dat er een vrijspraak moet volgen. A. hoeft de gevraagde schadevergoeding van 750 dan ook niet te betalen.