Een gevangene van Penitentiaire Inrichting (PI) De Karelskamp heeft zich buiten de muren van de Almelose gevangenis mogelijk schuldig gemaakt aan een zedenmisdrijf. Dat meldt de gevangenis. De man was in de laatste fase van zijn detentie en werkte aan terugkeer in de maatschappij.

Het zedendelict zou eind juli hebben plaatsgevonden, de man is op 9 augustus opgepakt en zit weer vast. Meer informatie over het misdrijf of de verdachte is niet bekendgemaakt. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo